علاء عز : 22 مليار جنيه مخصصة لدعم الشباب والمشروعات الناشئة

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية والأوربية ، أن قمة تكني ساميت 2025 تشهد تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في مسارها، إذ ستنطلق نسخ جديدة منها في كل من برشلونة والقارة الإفريقية، ضمن خطة توسعية تهدف إلى تصدير النموذج المصري الناجح في دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى الأسواق العالمية.

وأوضح عز، خلال كلمته في فعاليات القمة المقامة بمكتبة الإسكندرية تكنى أن المبادرات المصرية في قطاع الابتكار وريادة الأعمال أثبتت فاعليتها في تحفيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا النجاح دفع الاتحاد العام للغرف التجارية إلى نقل التجربة إلى الخارج عبر تنظيم قمم دولية بنفس الرؤية والأهداف، وبشراكات موسعة مع المؤسسات الدولية.

وأضاف أن إطلاق قمة "تكني ساميت برشلونة" وكذلك "تكني ساميت أفريقيا"، يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي والابتكار إقليميًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تعزز من فرص الشركات الناشئة المصرية للتوسع خارج الحدود، وبناء شبكات تعاون دولية جديدة.

وذكر عز أنه تم إطلاق منصة "حافز" كأداة معرفية لتوصيل المعلومات حول آليات وأساليب التمويل المتاحة لرواد الأعمال، خاصة في ظل وجود أكثر من 22 مليار جنيه مخصصة لدعم الشباب والمشروعات الناشئة.

وأشار إلى أن هذه المنصة تأتي ضمن رؤية شاملة لتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، وتوجيه الدعم نحو الأفكار القابلة للتنفيذ والنمو.

ولفت إلى أن اتحاد الغرف التجارية يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الرقمي، من خلال الشراكة مع الحكومة ووزاراتها المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتهيئة بيئة تشريعية وتكنولوجية مشجعة على الابتكار.

واختتم الدكتور علاء عز كلمته بالتأكيد على أن ما تشهده قمة تكني ساميت هذا العام يمثل نقطة انطلاق نحو عصر جديد من التعاون الإقليمي والدولي في الابتكار الرقمي، مشددًا على أن الاستثمار في العقول هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والتكنولوجيا.