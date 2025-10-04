مدرب ليفربول كشف السر .. لما لا يسجل محمد صلاح مع الفريق؟

فجر آرني سلوت، مدرب ليفربول، مفاجأة بشأن أداء محمد صلاح، في ظل غياب النجم المصري عن التسجيل، مؤخرًا، خلال مباريات الفريق.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة تشيلسي، اليوم السبت، لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب «ستامفورد بريدج».

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، فيما يحتل تشيلسي، المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

تصريحات مدرب ليفربول

عقد أرني سلوت مدرب ليفربول مؤتمراً صحفياً للحديث عن لقاء تشيلسي اليوم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سلوت موقف أليسون بيكر من المشاركة في تصريحات نشرتها "ليفربول إيكو": "أليسون لن يكون ضمن قائمة الفريق اليوم ولن يسافر مع البرازيل أيضاً".

وأضاف: "سيتدرب هوجو إيكتيكي مجدداً اليوم وينطبق الأمر نفسه على فيديريكو كييزا، أستغرب مشاركة أليسون في أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي لكننا لا نعرف ما سيحدث بعد ذلك، يعتمد الأمر على سرعة تعافيه".

وسئل سلوت عن الاعتماد على مامارداشفيلي في الفترة القادمة: "نعلم أننا سنضم حارس مرمى مميز، عندما يلعب مباراته الأولى فهذا أفضل دليل على مدى تأقلمه، قد رأيناه يتأقلم بشكل جيد مع نادينا ضد ساوثهامبتون وهذا ليس مفاجئاً فهو حارس مرمى متميز، الآن يمكنه أن يفعل ما يفعله كيليهير مرات عديدة في الماضي، أما عن أليسون فإني لست طبيباً، لا أستطيع التأكيد إن كان الأمر متشابه في كل مرة، ما يهمني بشكل أساسي هو مدى نجاحه وهناك آخرون في النادي يمكنهم تقديم إجابة أفضل".

وتحدث سلوت عن مشاركة إيزاك: "يجب عليه التأقلم مع زملائه وهم عليهم التأقلم معه، كان رائعاً في الهجمات المرتدة ضد بالاس لكن خط الوسط لم يلحظ ذلك، كنا نؤدي بشكل جيد للغاية في النصف الثاني من الموسم الماضي، وهذا الموسم أتيحت لنا العديد من الفرص من الكرات الثابتة لكننا لم نسجل، نحن بحاجة لتسجيل مزيد من الأهداف".

لماذا لا يسجل صلاح؟

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول وتشيلسي: «أداء محمد صلاح وقضية التسجيل من اللعب المفتوح؟ هو جزء من الفريق الذي يواجه خصومًا مختلفين عن النصف الأول في الموسم الماضي».

وأضاف: «إذا قارنت كيف انتصرنا خلال مباراة الذهب ضد مانشستر يونايتد حينما حاولوا بناء اللعب من الخلف، وفي الإياب عندما كان يلعب أونانا الكرات الطويلة، هذا هو ما تغير».

وأكمل: «لم نعد نسجل الأهداف من اللعب المفتوح كما حدث في النصف الأول من الموسم الماضي. هذا أمر نعمل عليه».

وزاد: «كلما لعبنا أكثر ضمن النظام الجديد، كلما تحسن الأداء، مازلنا نواجه صعوبات في الأمر وإيجاد العدد الكافي من الأهداف من خلال نظام اللعب المفتوح».