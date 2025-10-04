الفريق عبد رب النبي حافظ.. قاد الفرقة 16 لنصر عظيم أمام شارون

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، في حربا تكبدت فيها إسرائيل خسائر لا يمكن أن ينساها أبدا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

نصر أكتوبر

واليوم، تمُر علينا الذكرى 52 على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.

الفريق عبد رب النبي حافظ

وكان أحد أبطال حرب أكتوبر هو الفريق عبد رب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي ولد في 16 يونيو 1930 وتخرج من الكلية الحربية في الأول من فبراير عام 1949 ، وبعد تخرجه، عين ضابطا في الكتيبة الثانية بنادق مشاه.

رحلته العسكرية

تم تعيين الفريق عبد رب النبي حافظ، قائدًا للكتيبة 17 في محور "جيحانا" باليمن، ثم عاد البطل من حرب اليمن آواخر عام 1967، ليخوض ملاحم في حرب الاستنزاف كقائد للواء 18 مشاه ميكانيكي أحد التشكيلات القتالية في نطاق الجيش الثاني الميداني.

كما تم تعيين الفريق عبد رب النبي حافظ أمين عام لوزارة الدفاع، ثم رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا للجيش الثاني، ليتولى بعد ذلك رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة، وبعدها تم ترقيته إلى رتبة فريق، ثم رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في إبريل عام 1981.

العبور العظيم

تولي الفريق عبد رب النبي حافظ رئاسة أركان الفرقة 16 المشاة الميكانيكي، قبل حرب السادس من أكتوبر، حتي صدر قرار تعيينه قائدا للفرقة إبان سنوات الإعداد والتجهيز للمعركة الفاصلة، معركة النصر العظيم.

وقد خاض رجال الفرقة 16 مشاه ميكانيكي من ضمن رجال فرق المشاه الخمسة ملامح القتال الضاربة شرق قناة السويس ، وكانت روائع قتال الفرقة كمعركة "طاليا الأولى - طاليا الثانية - قصيب الخيل - المزرعة الصينية".

وكشف الفريق عبد رب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، عن ملامح بطولات الفرقة 16 مشاه ميكانيكي أثناء الحرب، حيث أوضح أن في يوم 16 و 17 أكتوبر 1973، قام شارون بـ 4 هجمات بالمدرعات على الكتيبة 16 من أجل إزاحتها لكي يعبر للضفة الغربية لقناة السويس، لكن تلك الهجمات جميعا قد فشلت، وتبقيت معركة رهيبة لم تتمكن منها القوات الإسرائيلية أن تتقدم وحدثت فيها خسائر منها موت قائد الكتيبة الإسرائيلية.

وقد تحدث الجيش الإسرائيلي عن معركة يوم 17 أكتوبر وتحدث شارون حينها: "فقدت فرقتي 300 فرد وحوالي 1000 فرد مصاب ، وكلنا من الجنود لقائد الكتيبة أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا، ونتيجة ذلك، حصلت الفرقة 16 على وسام الجمهورية العسكري للتشكيلات.

الإشراف على انسحاب آخر جندي إسرائيلي

أشرف الفريق عبد رب النبي حافظ على انسحاب آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء في 25 إبريل عام 1982، وقد أطلقت القوات المسلحة اسم الفريق عبد رب النبي حافظ على الدفعة 115 حربية تقديرا لبطولاته وعرفنا بعطائه وتكريما لاسمه المضئ والخالد في سجلات الشرف العسكرية.

وفاته

توفي الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 23 مارس عام 2022 بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر.

وقد تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وقد نعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر.