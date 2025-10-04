إخماد حريق هائل بمعرض شاهين للكاوتش والبطاريات بطنطا دون إصابات..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من اخماد حريق هائل نشب داخل أحد المعارض لبيع الكاوتش والبطاريات بمنطقة كوبري فاروق التابعة لحي ثان طنطا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

توجيهات محافظ الغربية

وتعود احداث الواقعة حينما تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل احد معارض بيع الكاوتش والبطاريات بدائرة القسم.

على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية مدعومه بسيارة إسعاف لمكان الحريق وتم التعامل معه وإخماده من قبل رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح

إنقاذ أرواح العمال

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة ومعرفة سبب الحريق وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.