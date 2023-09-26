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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير مواصلات لنقل الناخبين بسيناء إلى لجان الانتخابات الرئاسية

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

 

 

 
أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة  محافظ  شمال سيناء،  علي إقامة الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر المقبل، مطالبا المواطنين بالخروج للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا عن توفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين الي لجان الانتخابات.

 

ووجه بضرورو استعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم في اللجان الرئيسية وتوفير سيارات اسعاف بمحيط اللجان وإقامة شوادر لحماية المواطنين من اشعة الشمس امام اللجان.

 

 وسائل مواصلات:

 

ومن جانبه ..أكد سالم العكش عضو مجلس الشيوخ على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتوفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين الي مختلف لجان الانتخابات وانشاء مظلات لحماية المواطنين من اشعة الشمس.
 

وحذر من الاشاعات ومطالبا جميع الجهات بالتكاتف والتعاون من اجل نجاح الانتخابات وتحصل سيناء علي اعلي نسبة تصويت، بجانب توفير عمرة مجانية لرئيس القرية ذات الأعلى تصويتا في الانتخابات.
 

وأكدت احسان داود غالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، علي تنفيذ عدة حملات لمجابهة الأفكار الغير صحيحة والمشاركة في الانتخابات الرئيسية، معلنة عن اصدار 500 بطاقة رقم قومي للسيدات مجانا للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي، بجانب عقد ندوات للسيدات للمشاركة الفعالة.

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سيناء مواصلات لجان الانتخابات الرئاسية

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