عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الجوي الروسي: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية بمنطقة غرايفورونسكي

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن قواتها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 7 مسيرات أوكرانية، مساء الإثنين، في منطقة غرايفورونسكي، بمقاطعة بيلجورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم 25 سبتمبر، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة 7 مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلجورود".

كما أكد حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات أوكرانية في منطقة جرايفورونسكي، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

وأوئح جلادكوف: "أصيبت إحدى السيارات بشظايا المسيرات، وسنواصل التفتيش خلال ساعات النهار".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود، وثلاث أخرى في كورسك و بريانسك صباح يوم الاثنين.

الأراضي الروسية الدفاع الروسية الدفاعات الجوية أنظمة الدفاع بيلغورود هجوم ارهابي فياتشيسلاف جلادكوف مقاطعة بيلجورود وزارة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

موضوعات متعلقة

كوسوفو تطالب صربيا بتسليم مسلحين فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

بايدن يقدم تعهدات جديدة لزعماء جزر المحيط الهادئ مع تنامي نفوذ الصين

إنهاء حياة رئيس نادٍ كولومبي بعد هزيمة فريقه في مباراة على أرضه

الشرطة البريطانية تحقق في مزاعم الاعتداء الجسدي بعد اتهام الممثل راسل براند

الولايات المتحدة تعلن استكمال مزادات طاقة الرياح البحرية في الموعد المحدد لها

مستشار الأمن القومي الأمريكي يدين الهجوم على السفارة الكوبية في واشنطن

النيجر.. رفض نقل سفير باريس على طائرة فرنسية وعرض ترحيله برحلة تجارية

المجلس العسكري بالنيجر يطالب باريس بموعد رسمي لسحب السفير والطاقم الدبلوماسي

ترشيحاتنا

أخبار العالم | النيجر ترفض ترحيل سفير فرنسا .. كوسوفو تطالب صربيا بتسليم مسلحين .. إخلاء برج شاهق بولاية يوتا بسبب جسم مشبوه

حادثة مؤسفة.. سقوط سيدة من أعلى لعبة ملاهي في البرازيل

ليلة المولد النبوي 2023.. تبدأ اليوم بعد 10 ساعات فاغتنمها بـ5 أعمال

نيسان سنترا 2024 الجديدة .. بسعر يعادل 635 الف جنيه

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة طبقا للقانون .. تعرف عليها

تخفض الكوليسترول.. فاكهة شهيرة تحميك من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ