الدفاع الجوي الروسي: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية بمنطقة غرايفورونسكي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن قواتها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 7 مسيرات أوكرانية، مساء الإثنين، في منطقة غرايفورونسكي، بمقاطعة بيلجورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في مساء يوم 25 سبتمبر، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة 7 مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلجورود".

كما أكد حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرات أوكرانية في منطقة جرايفورونسكي، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

وأوئح جلادكوف: "أصيبت إحدى السيارات بشظايا المسيرات، وسنواصل التفتيش خلال ساعات النهار".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود، وثلاث أخرى في كورسك و بريانسك صباح يوم الاثنين.