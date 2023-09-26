دفاع البحرين تنعى رجالها البواسل.. والقائد العام في مقدمة مستقبلي ‏جثامين الشهداء

أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بيانا تنعى فيه عددا من رجالها البواسل، شهداء والقائد العام لقوة دفاع البحرين في مقدمة مستقبلي ‏جثامين الشهداء الواجب المغدورين جراء العمل الإرهابي لجماعة الحوثيين بشن هجوم بطائرات مسيرة على موقع خدمة الشهداء البواسل.

وجاء نص بيان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين كالتالي:

‎ بسم الله الرحمن الرحيم

‎(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ )

‎تنعى قوة دفاع البحرين عددًا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى "عائلات الشهداء الأبطال" سائلة الله تعالى "أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء، والصديقين، والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر،والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

‎حيث جرى صباح الاثنين 25 سبتمبر 2023م استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

‎وجرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

‎

هذا وقد تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.

‎وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء الابطال سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.



‎وكان المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع ‏البحرين، في مقدمة مستقبلي جثامين شهداء الواجب الوطني المقدس، الشهيد الملازم أول مبارك ‏هاشل زايد الكبيسي والعريف يعقوب رحمت مولاي محمد.‏حيث وصلت مساء أمس، الاثنين جثامين الشهداء إلى قاعدة عيسى الجوية ‏على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، برفقة عدد من ضباط قوة دفاع ‏البحرين.

وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال جثامين شهداء الواجب الوطني ‏المقدس بقاعدة عيسى الجوية بحضور، الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، رئيس المكتب ‏العسكري لملك مملكة البحرين القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق الركن ‏عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي ‏رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.‏

ونقل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع ‏البحرين، عزاء ومواساة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير سلمان ‏بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، إلى أسر وأهالي شهداء الواجب الوطني المقدس ودعواتهم وأمنياتهم بالشفاء العاجل ‏للجرحى والمصابين.‏

ووجه المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع ‏البحرين خالص العزاء والمواساة إلى أسر وأهالي شهداء الواجب الذين ‏استشهدوا خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس، كما عبر عن أحر تعازيه إلى جميع ‏منتسبي قوة دفاع البحرين وجميع شعب البحرين.وقال إننا إذ نقدر لرجال قوة الدفاع ‏الذين سطروا ملاحم البذل والفداء وهم يسطرون دروسا في التفاني والتلاحم مع أشقائهم، ‏للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي ‏المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.‏وجرى استشهاد شهداء الواجب الوطني خلال عمل إرهابي غادر بقيام الحوثيين بإرسال ‏طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة، رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في ‏اليمن.

WhatsApp Image 2023-09-26 at 07.23.06 (1)

WhatsApp Image 2023-09-26 at 07.23.06