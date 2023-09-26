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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالرابط.. خطوات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية 2023

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء أمس عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

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خطوات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023

و تصدر خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 محرك البحث «جوجل»، حيث يبحث طلاب التعليم الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. ويساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

تقليل الاغتراب 2023

خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. بعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يبحث الكثير من الطلاب عن رابط وخطوات تقليل الاغتراب 2023، لتقريب المسافة بين الكلية أو المعهد إلى محل سكنه.

خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري

- ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- تحديد الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه وتخصصه.

- الضغط على عبارة تم التسجيل.

شروط تقليل الاغتراب 2023 للدبلومات الفنية

أولاً: التحويلات بين الكليات

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات».

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي ترشحوا لها.

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول.

- الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- اختيار طباعة بطاقة الترشيح.

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