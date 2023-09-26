اقتربت الساعة وعلى البشر الاستعداد للقاء الله .. الإفتاء توضح

نشرت دار الإفتاء المصرية، صورة منسوبة لها متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن اقتراب يوم القيامة، وتضمنت الصورة المنسوبة للإفتاء عبارة: “الساعة اقتربت.. وعلى البشر الاستعداد للقاء الله”.

وقالت دار الإفتاء المصرية: هذه الصورة مفبركة فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية.

علامات الساعة الكبرى

1-الدجال

2-نزول عيسى بن مريم

3-ظهور يأجوج ومأجوج

4-ظهور دابة تكلم الناس

5-الدخان

6-طلوع الشمس من مغربها

7-خسف بالمشرق

8-خسف بالمغرب

9-خسف بجزيرة العرب

10-نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.