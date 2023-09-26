بفضل المبادرات الرئاسية.. أشرف عقبة: مصر شهدت نهضة كبيرة في قطاع الصحة

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أن مصر شهدت نهضة كبيرة في قطاع الصحة والتي ظهرت من خلال المبادرات الرئاسية والتي جاء على رأسها مبادرة القضاء على فيروس سي، لافتًا إلى أن مصر سابقًا كانت تحتل المركز الأول على مستوى العالم في الإصابة بفيروس سي لكن حاليًا لم يعد لفيروس سي وجود في مصر.



وأضاف “عقبة” خلال مداخلة هاتفية والمذاعة عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة أشادت بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي والتي تمت بأيدي أطباء مصريين وأدوية مصرية، وبالتوازي مع مبادرة القضاء على فيروس سي تم متابعة ورصد الأمراض الغير سارية (الأمراض المزمنة) من خلال عمل الإجراءات والتحاليل اللازمة لها وصرف الأدوية بالمجان.



وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا أن كل هذا بجانب الاهتمام بمختلف فئات المجتمع وعلى رأسهم المرأة والطفل.