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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن 9 جناة.. القبض على 3 مصريين بالسعودية لهذا السبب

ارشيفي
ارشيفي

ألقت  القوات الخاصة للأمن البيئي بالسعودية القبض على (5) سعوديين، و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيماً من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (391) مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وعسير.

وحسب صحيفة سبق السعودية، قامت القوات بتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

و ناشدت  القوات بضرورة الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. 

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