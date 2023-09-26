السعودية تدين الهجوم الغادر على جنود البحرين.. تفاصيل

أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين على الحدود الجنوبية مع اليمن والذي أسفر عنه استشهاد وإصابة عدد من جنودها.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها : المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

وكانت قوة دفاع البحرين نعت عددًا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى "عائلات الشهداء الأبطال" سائلة الله تعالى "أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء، والصديقين، والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر،والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

و واستشهد صباح امس الاثنين ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وجرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

كما تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.