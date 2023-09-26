عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تدين الهجوم الغادر على جنود البحرين.. تفاصيل

السعودية - علم
السعودية - علم

أدانت وزارة الخارجية السعودية  الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين على الحدود الجنوبية مع اليمن والذي أسفر عنه استشهاد وإصابة عدد من جنودها.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها : المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

وكانت  قوة دفاع البحرين نعت عددًا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى "عائلات الشهداء الأبطال" سائلة الله تعالى "أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء، والصديقين، والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر،والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

و واستشهد صباح امس الاثنين  ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وجرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية  رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

كما تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.

دفاع البحرين تنعى رجالها البواسل.. والقائد العام في مقدمة مستقبلي ‏جثامين الشهداء

هجوم حوثي.. ماذا حدث على الحدود بين السعودية واليمن وما دخل البحرين؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

تونس.. قرار صادم من قيس سعيد بشأن منظمة أوروبية كبيرة

موضوعات متعلقة

مجلس التعاون الخليجي يعزي البحرين في استشهاد جنودها على الحدود السعودية اليمنية

البحرين تعزي مصر في ضحايا انقلاب الحافلة العسكرية

ترشيحاتنا

شبورة كثيفة.. الأرصاد توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 - 9 - 2023|فيديو

الري: زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية واستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

روشتة وكالة الطاقة الدولية لإنقاذ الأرض من رعب الحرارة والدمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ