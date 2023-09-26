مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون| خاص

حسم عامر العمايره، خبير اللوائح الرياضية، الجدل حول إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أقيمت أمس الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان نادي الزمالك تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، طالب فيها التحقيق مع أمين عمر، حكم مباراته ضد المقاولون العرب، وإعادة المباراة لوجود أخطاء في تطبيق القانون، ومنع الحكم من إدارة أي مباراة أخرى للفريق.

وقال عامر العمايره في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: "الزمالك ليس من حقه الاحتجاج على قرارات الحكم أمين عمر، وفقا للوائح و بالأخص المادة 64 البند الثاني من لائحة مسابقات الرابطة، والتي تنص على أنه لا يحق تقديم احتجاج على القرارات التي يتخذها الحكم داخل أرضية الملعب"

وأضاف: "مباراة الزمالك لن تعاد، كان يمكن ذلك خلال حالة واحدة وهي أن يعترف الحكم خلال 48 ساعة بارتكاب خطأ في واقعة مؤثرة أو عدم رؤية الكرة، ولكن في مباراة الزمالك والمقاولون العرب فإن أمين عمر رأى الكرة أكثر من مرة من خلال تقنية الفيديو ثم اتخاذ قراره عن اقتناع تام".

واختتم: "إذاعة حديث أمين عمر مع حكام الفيديو أثناء مناقشة إمكانية وجود ركلة جزاء للزمالك أمر غير قانوني، لكنه ليس ذنب طاقم التحكيم بل مخرج اللقاء".