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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية بحي أهالينا 1

صدى البلد

تفقد صباح اليوم ، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة والتي ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة لخدمة أهالي حي أهالينا ( ١)  تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وتنسيق.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنسيق الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف وعام وحضور اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشؤون المجتمع وتنمية البيئة ، وحضور ومشاركة الدكتورة هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الإعلامي للجامعة، والدكتورة إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة وعدد من طلاب أسرة من أجل مصر المركزية.

وتضم القافلة خدمات طبية من خلال الكشف المجاني بعيادات القافلة  منها" عيادة باطنة - عيادة نساء - عيادة أطفال - عيادة أنف وأذن - عيادة عظام - عيادة أسنان عيادة جلدية - عيادة رمد - عيادة جراحة - عيادة الكشف المبكر عن أورام الثدى قياس الضغط والسكر وتوعية عن مرض السكر والضغط و صيدلية لصرف العلاج مجاناً" وذلك بمشاركة كليات الطب و طب الأسنان و الصيدلة والتمريض.

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كما تتضمن فعاليات القافلة عدد من الندوات التوعية و هى " زياده الوعى المجتمعى عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة و فحص الثدى والتوعية عن الفحص الذاتي و زيادة الوعى عن مخاطر الإدمان وتأثيره على الفرد الأسرة والمجتمع و ندوات توعية الأمهات عن وقاية أطفالهن من الحوادث الشائعة والتعامل عند حدوثها وعمل الإسعافات الأولية اللازمة و الرضاعة الطبيعية وأهميتها والتغذية السليمة " ويقدمها أساتذة متخصصين من كلية التمريض.

والشائعات " تعريفها وأنواعها وخطورتها وكيفية مواجهتها  ويقدمها أساتذة كلية الإعلام و ندوات توعية بعنوان "بلدي أمانة لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية و توعية عن "مناهضة العنف ضد المرأة" و أسرة بلا عنف  يقدمها المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة
كما يقام من خلال القافلة امتحانات فورية للراغبين فى التحرر من الأمية تحت إشراف  الهيئة العامة لتعليم لتعليم الكبار بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وتتضمن القافلة أنشطة خاصة للأطفال منها "عرض مسرح عرائس - ورش تصنيع عرائس - ورشة فنون تشكيلية ورشة رسم مع الأطفال لعمل جدارية بألوان الأكريليك - ورشة عمل عروسة المولد - رسم على الوجوه " تنفيذ  الإدارة العامة لثقافة الطفل المشروع الثقافى للمناطق الجديدة الآمنة - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تتضمن فعاليات القافلة توزيع شنط وأدوات مدرسية على 200 من الأطفال الأيتام تحت إشراف مؤسسة مصر الخير.

محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (14)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (14)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (15)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (15)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (16)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (16)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (17)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (17)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (18)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (18)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (19)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (19)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (20)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (20)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (21)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (21)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (22)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (22)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (23)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (23)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (24)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (24)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (25)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (25)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (26)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (26)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (27)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (27)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (28)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (28)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (29)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (29)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (1)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (1)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (2)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (2)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (3)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (3)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (4)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (4)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (5)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (5)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (6)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (6)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (7)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (7)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (8)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (8)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (9)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (9)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (10)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (10)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (11)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (11)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (12)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (12)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (13)
محافظ القاهرة يتفقد أنشطة قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا (13)
جامعة عين شمس أنشطة قافلة جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة لخدمة أهالي حي أهالينا رئيس جامعة عين شمس خالد عبد العال محافظ القاهرة

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