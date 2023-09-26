حاسبات عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على الشهادة المزدوجة

احتفلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بتخريج الدفعة ٢٤ و الدفعة الأولى من الحاصلين على الشهادة المزدوجة بالشراكة مع جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة.

وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة نجوى بدر عميد الكلية والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية والتربية والتعليم سابقاً و رئيس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر وعضو مجلس جامعة عين شمس والدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات سابقا وعضو مجلس الكلية و الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رشا إسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر مصطفى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شيرين راضي مدير البرامج والدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين بالجامعة ولفيف من أساتذة جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة من بينهم مدير كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة إيست لندن و مدير البرامج بجامعة إيست لندن و المهندسة إنجي الصبان عضو مجلس إدارة شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية و لفيف من أساتذة الكلية من مختلف الأقسام والبرامج.



وفي كلمتها أكدت الدكتورة غادة فاروق أن كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات التي تقدم خريج ذو خبرة وتخصص أصبح هو أساس التقدم في العصر الحالي و المستقبل لأى دولة، لافتة أن الشهادة المزدوجة التي تمنحها الكلية تزيد من صقل خريجيها في سوق العمل.



و أضافت الدكتورة نجوى بدر أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس استطاعت أن تنجح في بناء شراكة دولية مع واحدة من جامعات العالم و المملكة المتحدة المرموقة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، خاصة وأننا أصبحنا في عصر يتحدث بلغة التكنولوجيا والتي أصبح لها الكلمة الأولى و أصبحت تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي و الأمن السيبراني في مقدمة التخصصات المطلوبة في سوق العمل الدولي .

وأكدت أن الشراكة مع جامعة إيست لندن وحصول خريج حاسبات ومعلومات عين شمس على الشهادة المزدوجة يجعله قادراً على المنافسة بقوة في السوق العالمي وليس المحلي فحسب.



و أشارت إلى أن كلية الحاسبات بدأت منذ سنوات مشوار التحديات التي أصبحت واقعاً وإنجازاّ ملموساً تكلل محلياً بحصول الكلية على جائزة التميز الحكومي على مدى عامين متتاليين ودولياً بالشراكة مع جامعة إيست لندن، مؤكدة أن الهدف الأول للكلية أن يحصل كل خريج على فرصة عمل جيدة تتفق مع تخصصه.



وقد تضمن الحفل تقديم دروع التكريم لضيوف الحفل من الوزراء والشخصيات العامة ،ثم منح الشهادات للباحثين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه و تكريم الطلاب الأوائل من الأقسام والبرامج المختلفة وتكريم طلاب الشهادة المزدوجة.

و تضمن الحفل تقديم فقرات غنائية لكورال الكلية تفاعل معها الحضور من الخريجين وذويهم معبرين عن فرحتهم بهذا اليوم المميز .