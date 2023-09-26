عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حاسبات عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على الشهادة المزدوجة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

احتفلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بتخريج الدفعة ٢٤ و الدفعة الأولى من الحاصلين على الشهادة المزدوجة بالشراكة مع جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة.

 

وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة نجوى بدر عميد الكلية والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية والتربية والتعليم سابقاً و رئيس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر وعضو مجلس جامعة عين شمس والدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات سابقا وعضو مجلس الكلية و الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رشا إسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر مصطفى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شيرين راضي مدير البرامج والدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين بالجامعة ولفيف من أساتذة جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة من بينهم مدير كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة إيست لندن و مدير البرامج بجامعة إيست لندن و المهندسة إنجي الصبان عضو مجلس إدارة  شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية و لفيف من أساتذة الكلية من مختلف الأقسام والبرامج.

txt

الاحتفال بتفوق جامعات مصر| كيف نهضت المستشفيات الجامعية في عهد السيسي؟

txt

التعليم العالي ينتعش بعهد الرئيس|نجاح مصر في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية


وفي كلمتها أكدت الدكتورة غادة فاروق أن كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات التي تقدم خريج ذو خبرة وتخصص أصبح هو أساس التقدم في العصر الحالي و المستقبل لأى دولة، لافتة أن الشهادة المزدوجة التي تمنحها الكلية تزيد من صقل خريجيها في سوق العمل.


و أضافت الدكتورة نجوى بدر أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس استطاعت أن تنجح في بناء شراكة دولية مع واحدة من جامعات العالم و المملكة المتحدة المرموقة في مجال تكنولوجيا المعلومات ، خاصة وأننا أصبحنا في عصر يتحدث بلغة التكنولوجيا والتي أصبح لها الكلمة الأولى و أصبحت تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي و الأمن السيبراني في مقدمة التخصصات المطلوبة في سوق العمل الدولي .

وأكدت أن الشراكة مع جامعة إيست لندن وحصول خريج حاسبات ومعلومات عين شمس على الشهادة المزدوجة يجعله قادراً على المنافسة بقوة  في السوق العالمي وليس المحلي فحسب.


و أشارت إلى أن كلية الحاسبات بدأت منذ سنوات مشوار التحديات التي أصبحت واقعاً وإنجازاّ ملموساً تكلل محلياً بحصول الكلية على جائزة التميز الحكومي على مدى عامين متتاليين ودولياً بالشراكة مع جامعة إيست لندن، مؤكدة أن الهدف الأول للكلية أن يحصل كل خريج على فرصة عمل جيدة تتفق مع تخصصه. 


وقد تضمن الحفل تقديم دروع التكريم لضيوف الحفل من الوزراء والشخصيات العامة ،ثم منح الشهادات للباحثين الحاصلين على درجتي  الماجستير والدكتوراه و تكريم الطلاب الأوائل من الأقسام والبرامج المختلفة وتكريم طلاب الشهادة المزدوجة.
و تضمن الحفل تقديم فقرات غنائية لكورال الكلية تفاعل معها الحضور من الخريجين وذويهم معبرين عن فرحتهم بهذا اليوم المميز .

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس تخريج الدفعة ٢٤ الدفعة الأولى الشهادة المزدوجة جامعة إيست لندن Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

الدواء تحذر من مكمل غذائي شهير متداول بالأسواق| تعرف على القصه كاملة

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

موضوعات متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمجلس الثقافي البريطاني

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

طلاب الفنون التطبيقية جامعة حلوان يشاركون في أسبوع الموضة فيريك برومانيا

ASU ASHRAE Team يفوز بالمركز الأول محليا وإقليميا بمسابقة الجمعية الأمريكية للتدفئة

ترشيحاتنا

السيسي لـ«الأعلى للجامعات»: عايز حلول تفيد الناس

قصة الاحتفال بالمولد النبوي .. الشيخ الشعراوي يوضح

يوم تفوق جامعات مصر|السيسي يلتقي عددًا من رؤساء وممثلي اتحادات الطلاب

تطوير غير مسبوق لـ “التعليم العالى”.. جهود مكثفة لربط البحث العلمي بالصناعة

بعد وصية السيسي.. كيف يتعامل رؤساء الجامعات مع الطلاب ؟

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ