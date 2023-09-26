السيسي يطلب من أيمن عاشور توضيح حجم الإنفاق على التعليم العالي للمواطنين

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بتوضيح حجم ما تم الانفاق على التعليم العالي، خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال كلمته بـ انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أن حجم الانفاق الذي تم خلال الـ 8 سنوات سواء من قبل الحكومة، أو من قبل القطاع الخاص، كان يجب أن يتم الإعلان ذلك للجمهور.

المواطن يجب أن يعلم

وأشار إلي أن المواطن يجب أن يعلم حجم ما يتم، وقيمة التكلفة، وأن ما تم كان في فترة عانت منها الدولة من الإرهاب، ومشكلات كثيرة.

وكشف وزير التعليم العلي أن هناك 180 مليار جنيه، تمت انفاقها على التعليم العالي خلال السنوات الماضية، منها 50 مليار على التعليم الحكومي، والجامعات الأهلية 108 مليار جنيه.