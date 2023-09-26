أكثر من 8 مليارات دولار.. دولة عربية تعلن حصيلتها من بيع البترول

خلال شهر أغسطس..

بلغت حصيلة العراق من بيع نفطها خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 8 مليارات دولار.

وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان لها، أن مجموع الإيرادات النهائية المتحققة لشهر اغسطس الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مبينة ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (106) مليوناً و(122) الف و(679) برميل ، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(997 ) مليونا و (851) الف دولار".

وأوضحت الوزراة العراقية أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) مليوناً و(236) الفا و(963) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (420) الفا و(991) برميلا.

وبلغت الصادرات الى الاردن (464) الفا و(725) برميل"، مشيرة الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (84.787) دولاراً".

واوضحت أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة"