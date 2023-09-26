يتم تنظيم فعاليات له.. ما هو اليوم الأوروبي للغات وما أهدافه؟

يحتفل العالم يوم 26 سبتمبر من كل عام باليوم الأوروبي للغات، وهو اليوم الذي أعلنه مجلس أوروبا في 6 ديسمبر 2001، في ختام السنة الأوروبية للغات عام 2001.

تشترك في تنظيم هذا الحدث كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز تعلم اللغات في جميع أنحاء أوروبا.

يهدف اليوم الأوروبي للغات إلى تسليط الضوء على أهمية تعلم اللغات وتنويع مجموعة اللغات المكتسبة لزيادة التعدد اللغوي وتعزيز التواصل بين الثقافات.

وبناءً على ذلك، يتم تشجيع الناس، سواءً كانوا صغارًا أم كبارًا، على اكتساب لغة جديدة، أو التفاخر بمهاراتهم اللغوية الحالية.

كما يتم تشجيع المسئولين على توفير فرص تعلم اللغات وتيسيرها، ودعم مبادرات السياسات التي تهدف إلى تعزيز اللغات.

ويتم التركيز أيضًا على تعلم لغات أخرى غير الإنجليزية.

تنظيم الفعاليات

يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات في جميع أنحاء أوروبا بمناسبة هذا الحدث، بما في ذلك الفعاليات المخصصة للأطفال، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، ودروس اللغة والمؤتمرات.

ولا يقوم مجلس أوروبا أو الاتحاد الأوروبي بتنظيم هذه الأحداث، وليست لها تمويل خاص (باستثناء برامجها اللغوية الحالية).

وتتيح للدول الأعضاء والشركاء المحتملين حرية تنظيم الأنشطة المرتبطة بهذا الحدث.

ومن المعروف أن معظم اللغات الأوروبية لها أصول هندية - أوروبية.

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر، كانت اللغة الروسية هي اللغة الأكثر انتشاراً في أوروبا من حيث الجغرافيا وعدد الناطقين بها، وحلت محل الفرنسية.

وعدد الأوروبيين الذين يتحدثون الروسية يوميًا لا يتجاوز 150 مليون شخص، ثم تأتي اللغة الألمانية بحوالي 95 مليون ناطق، واللغة الإنجليزية والفرنسية (65 مليونا لكل منهما)، والإيطالية (60 مليونا)، والعربية والبولندية (40 مليونا لكل منهما)، والأوكرانية (30 مليونا) والرومانية (26 مليونا).

وفيما يتعلق بدراسة اللغات الأجنبية، تعد اللغة الإنجليزية حاليًا اللغة الأجنبية الأكثر شعبية في أوروبا، تليها الألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية والإسبانية.