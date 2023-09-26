تعرف على رحلة الأسطورة الإنجليزي فرانسيس دريك حول العالم.. تفاصيل تاريخية مدهشة

في يوم 26 سبتمبر من عام 1580، اكتملت رحلة الطواف حول العالم للمستكشف البريطاني السير فرانسيس دريك.

دريك كان نائب الأميرال وملاحًا وسياسيًا ومهندسًا في عصر الملكة إليزابيث الأولى، وقد كان الثاني في قيادة الأسطول الإنجليزي خلال معركة الأرمادا الإسبانية في عام 1588.

حقق دريك إنجازات شهيرة جعلته بطلاً وطنيًا في إنجلترا، واشتهر بلقب "التنين".

بداية رحلة فرانسيس دريك

في عام 1566-1567، قاد دريك أول رحلة له إلى الأمريكتين تحت قيادة الكابتن جون هوكنز.

خلال هذه الرحلة، هاجموا المستوطنات والسفن البرتغالية على الساحل الغربي لأفريقيا، ثم انتقلوا إلى الأمريكتين وباعوا العبيد الذين أسروهم للمزارع الإسبانية.

ولكن الرحلة كانت فاشلة للغاية، حيث تم الإفراج عن أكثر من 90 عبدًا بدون أي مكافأة.

ولد دريك في عام 1543 في ديفون، واشتهر بمهاراته البحرية وشجاعته.

قاد رحلات بحرية في منطقة البحر الكاريبي للبحث عن سفن إسبانية ضخمة.

في عام 1577، أبحرت سفينته "بليكان" (المعروفة لاحقًا باسم "الأيل الذهبي") في رحلة إلى أمريكا الجنوبية ووصل إلى المحيط الهادئ، ولم يعد إلى إنجلترا حتى عام 1580، حيث عاد بكميات كبيرة من الكنوز ومنحته الملكة إليزابيث الأولى لقب "فارس".

في عام 1588، أبحرت الأرمادا الإسبانية لمهاجمة إنجلترا، وخلال هذا الوقت، كان دريك يلعب البولينج عندما شاهد أسطول العدو.

على الرغم من ذلك، لم يخفض دريك تركيزه عن اللعبة وأقسم أنه سينهيها قبل أن يواجه الإسبان.

رغم القوة الهائلة للأرمادا، تمت هزيمتها في النهاية.

وفاة فرانسيس دريك

قدم الملك فيليب الثاني مكافأة قيمتها 20 ألف دوكات لمن يأتي بحياة فرانسيس دريك.

توفي دريك في عام 1596 أثناء قيامه بغارة أخرى ضد الإسبان، بسبب مضاعفات اضطرابات الجهاز الهضمي المعروفة بـ"دوسنتاريا".

وأحزن هذا الحدث المواطنين في إنجلترا، بينما أقيمت احتفالات في إسبانيا.