عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيتي كلوب يستضيف مبادرة "مصر بلا غرقي" بالتعاون مع اتحاد الغوص والإنقاذ

صدى البلد

استضاف سيتي كلوب العبور ندوة بعنوان "مصر بلا غرقى" بحضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب والكابتن طارق لبيب المدير الفني للسباحة بسيتي كلوب وأعضاء الجهاز الفني والعقيد أحمد أبو بكر مدير سيتي كلوب العبور؛ وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين مجموعة أندية سيتي كلوب والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.


وتسعى مجموعة أندية سيتى كلوب بالتعاون مع اتحاد الغوص والإنقاذ ، لتنظيم البطولات والمسابقات  بفروع أندية سيتى كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ما يُسهم  في نشر هذا النوع من الرياضات البدنية وانتقاء الموهوبين فيها وفق معايير الاتحاد الدولي للعبة و توفير دورات تدريبية لمنح رخص التدريب والانقاذ للعاملين بمجال الغوص والإنقاذ.


شارك في الندوة التي أقيمت بسيتى كلوب العبور من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، اللواء محمد أمين نائب رئيس الاتحاد والدكتور محمد ربيع المنسق العام للجنة الإنقاذ والدكتور حازم الروبي منسق عام مبادرة مصر بلا غرقى ، وكل من فارس محمد ومحسن محمد المدربان الدوليان.


شهدت الندوة محاضرة نظرية لمنقذي حمامات سباحة سيتي كلوب عن الطرق الحديثة في الانقاذ بالإضافة إلى بيان عملي لأحدث طرق الإنقاذ المعتمدة ، علاوة على محاضرة لسباحي الزعانف ومدربيهم عن أحدث طرق وبرامج التدريب وطرق الاستشفاء والتغذية.


شارك في فاعليات الندوة محمد مسعد ومحمود رضا عضوا الجهاز الفني لسباحة سيتي كلوب ومديرو حمامات السباحة ومشرفي الإنقاذ والمنفذين بفروع سيتي كلوب في طنطا وكفر الشيخ وبنها وشبين الكوم والعبور.
وفي نهاية الندوة حرص الكابتن أيمن صلاح واللواء محمد أمين على تكريم المشاركين بها، وتبادل الدروع التذكارية ، وأكد الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة سيتي كلوب على أن التعاون بين المجموعة والاتحاد سيتضمن عددًا من الأحداث المهمة ستقام مستقبلًا في إطار حرص سيتي كلوب على سلامة أبنائه الممارسين للرياضة وتدعيمهم وتثقيفهم وصولًا إلى بناء متكامل بما يجب أن يكون عليه رياضيو البطولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون| خاص

ترشيحاتنا

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب رسمي من الأبيض واللائحة تحسم الأمر

سفير السودان بالقاهرة: جرائم ميليشيا الدعم أنهكت النظام الاقتصادي ودهورت البنى التحتية

بخطوات بسيطة.. إزاي تنظم بريدك الوارد في الـ Gmail

مشروعات بتريليونات الجنيهات.. البنية التحتية المتطورة لمصر حلم حققه الرئيس السيسي

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

محجوزون للعمل قبل التخرج.. رضا حجازي يزف خبرا سارا لطلاب التعليم الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ