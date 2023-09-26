الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي.. احرص عليه في جوف الليل

الدعاء هو مناجاة العبد لله عز وجل وهو أفضل عبادة لله عز وجل، لأن فيها من المعاني الكثير والكثير، ومن أهمها التوكل على الله واليقين بأنه هو السميع المجيب والقادر على تحقيق المستحيل، والله عز وجل يحب العبد الذي يلح في الدعاء، وفي هذه الأيام المباركة والتي ولد فيها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يبحث الكثير من المسلمين عن الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي، ونعرض بعض الأدعية المأثورة عن النبي الكريم.



الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي

اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار ونجنا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار ، و الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي نصأ لم يرد لكن اخترنا لكم هذه الكلمات اللهم إنا قد حضرنا مولد نبيك وصفوتك من خلقك فافض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكنا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه المصطفي وبآله أهل الصدق والوفا.

دعاء المولد النبوي الشريف

اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار بلغ اللهم وأوصل ثواب ما قريء بتمامه وكماله من هذه القراءة ماذا يقال في المولد النبوي الشريف ، والمولد النبوي الشريف زيادة في شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم في شرف آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل منهما من الأنبياء والمرسلين ، اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وبآله أهل الصدق والوفا وبصحبه الأبرار الشرفا كن لنا عونا ومعينا ومسعفا وبوئنا من الجنة قصورا وغرفا اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا ، يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

ماذا يقال في المولد النبوي

ماذا يقال في المولد النبوي الشريف سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها اللهم إنا نسألك بجاه المصطفي وبآله أهل الصدق والوفا وبصحبه الأبرار الشرفا كن لنا عونا ومعينا ومسعفا وبوئنا من الجنة قصورا وغرفا اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار ونجنا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أيقظني على رزق لم أتوقعه، وعلى خير لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننت أنها مستحيلة .

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، و عن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وأعظم لي نورا اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، و اجعل لي نورا في بصري، و اجعل لي نورا عن يميني، ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي، ونورا من خلفي، وزدني نورا، و زدني نورا، و زدني نورا اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار ونجنا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار .



ومن أدعية المولد النبوي الشريف اللهم يا واهب الأرزاق افتح علينا أبواب رزقك اللهم يا غفار الذنوب اغفر لنا ولوالدينا اللهم يسر لنا أمرنا وفرج عنا همنا، وافضل كلمات في ادعية المولد النبوي الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه، اللهم إنا قد حضرنا مولد نبيك وصفوتك من خلقك فافض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكنا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه المصطفي وبآله أهل الصدق والوفا * وبصحبه الأبرار الشرفا كن لنا عونا ومعينا ومسعفا وبوئنا من الجنة قصورا وغرفا ، اللهم أني وكلتك امري، فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير ومن أدعية المولد النبوي الشريف اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل، وقدرنا يا الله على اتباع سنته.

