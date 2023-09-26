محافظ بني سويف يتفقد جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد 2024/2023

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، قبل انطلاقه نهاية سبتمبر الجاري، وقد رافقه خلال الجولة محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف.

وتضمنت الزيارة تفقد مدرسة المستقبل التجريبية شرق النيل ، والتي تضم 4 مراحل تعليمية متنوعة من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي ، بإجمالي 22 فصلاً دراسيا بجانب 5 قاعات رياض أطفال ، ويزيد عدد طلابها أكثر من 1100 طالب وطالبة.

وأكد المحافظ على توفير سبل الراحة لعناصر المنظومة من الطلاب والمعلمين، مع التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بمنشآت التعليم والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بالمدارس ، بهدف توفير مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب.

كما أشار المحافظ إلى تكليفاته،لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري إدارات التعليم ، لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس،مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الجداول وتوزيع المهام الإشرافية، وتنفيذ خطة للمرور على المدارس ،مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب ، وذلك بالتوازي مع قيام لجان وفرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها.

من جانبه استعرض وكيل الوزارة "أ. محمد عبدالتواب"، استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد ، حيث تم خلال الفترة السابقة عقد سلسلة اجتماعات مع مديري ووكلاء إدارات التعليم ومديري المدارس وموجهي المواد الدراسية والأنشطة التربوية لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي.

وأشار إلى إجمالي الطلاب يزيد عن 845 ألف طالباً وطالبة في أكثر من 1300 مدرسة بواقع (504 ألف و495 تلميذا وتلميذة في 695 مدرسة ابتدائي، و206 آلاف و612 طالبا في 453 مدرسة إعدادي، و50 ألفا في 91 مدرسة ثانوي عام، و51 ألفا و507 طلاب في 32 مدرسة للتعليم الفني الصناعي، و12 ألفا في 6 مدارس للتعليم الزراعي، و23 ألفا و157 طالباُ في 17 مدرسة للتعليم التجاري.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ عددا من المدارس التابعة لإدارة تعليم الواسطى، وذلك ضمن خطة المحافظة للمرور على المدارس ومراجعة خطة الاستعدادات و للاطمئنان على جاهزية المدارس بمختلف المراكز والقرى والمراحل التعليمية قبل أيام من بدء الدراسة