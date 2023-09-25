الزوج مديون بفلوس العفش.. النيران تلتهم شقة عروسين في بني سويف

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان " " "الآثاث بالقسط والعريس مديون".. النيران تلتهم شقة عروسين في بني سويف والأهالي يروون تفاصيل الحادث".



وجاء في التقرير أن هناك واقعة مؤسفة تعرض لها عروسان، بعدما التهمت النيران شقتهما في بني سويف، بعد فترة بسيطة من دخولهما عش الزوجية.



وقال عم العريس رجب جمعة، إن الجميع تجمع بعد صراخ، واصوات عالية، وتم السعي لـ إطفاء النار، ولكن جميع الأجهزة وعفش الشقة احترقت.



وكشف أن الشقة بالكامل، حرقت، وأن العريس متزوج منذ شهر، وعليه أموال كثيرة " أقساط العفش".



و قال منصور عبد العزيز أحد الجيران، إن الجميع قام بغلق الغاز، ولكن الشقة قد حرقت.

