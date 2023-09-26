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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تدين الهجوم الحوثي علي القوات البحرينية بالسعودية

سلطنة عمان - علم
سلطنة عمان - علم

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للهجوم الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين  المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وأكدت السلطنة حسب وكالة الأنباء العمانية تضامنها مع مملكة البحرين، حيث تقدمت بخالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت  قوة دفاع البحرين نعت عددًا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى "عائلات الشهداء الأبطال" سائلة الله تعالى "أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء، والصديقين، والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر،والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

واستشهد صباح أمس الاثنين  ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

تم العمل الإرهابي بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية  رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

وتم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.

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