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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من جنايات القاهرة ضد شخص وسيدة لحيازتهما مخدر الهيروين بحلوان

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة متهم وربة منزل لحيازتهما بقصد الإتجار مخدر الهيروين في منطقة حلوان لجلسة 30 أكتوبر.

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مخدر الهيروين


واسند، أمر الإحالة للمتهمين  أحمد  ح" محبوس - - ٤٥ سنة - عامل  ومقيم ٥٥ شارع عزبة خليل المعصرة حلوان القاهرة والمتهمة الثانية، سماح.م.،  مخلي سبيلها، وتبلغ من العمر، ٣٨ سنة عاطلة، ومقيمة في شارع السلك المعصرة حلوان القاهرة لحيازتهما بقصد الإتجار جوهر الهيروين.

وكشف أمر الإحالة، لانهما في ٢٠٢٣/١/٢٠م بدائرة قسم شرطة حلوان - محافظة القاهرة - حازا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بما قانونا.

كما حازا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بما قانونا.

يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية بالمواد ٢٠١، ١/٧، ١/٣٤ بند ١، ٢ بند ١/٤٢٠٠٦ من القانون ١٨٢ لسته ١٩٦٠م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي ٤٥ لسنة ١٩٨٤ م ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹م ، والبندين رقمي ( ٢ ، ٩١ ) أولهما بالقسم الأول وثانيهما بالقسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقم ٤٦.

وحملت القضية رقم ١٩٩٧ لسنة ۲۰۲۳ جنایات حلوان، والمقيدة برقم ٦٧٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي حلوان.

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