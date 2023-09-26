مفاجأة مدوية.. تفاصيل تورط أمريكا في تفجير خط نورد ستريم

قال الصحفي الأمريكي المخضرم والحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إنه لا يوجد دليل على أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلب من المخابرات التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2.

وكتب هيرش عبر “سوبستاك”: "لا يوجد أيضًا دليل على أن الرئيس بايدن طلب من مجتمع الاستخبارات الأمريكي إجراء تحقيق كبير في انفجار خط الأنابيب".

وأوضح الصحفي الأمريكي المخضرم، أن الاستعداد لتفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 في بحر البلطيق استغرق عدة أشهر من خبراء البحرية الأمريكية.

وأضاف هيرش: "استعانت البحرية الأمريكية بالغواصين ذو الخبرة في أعماق البحار للقيام بهذه المهمة، وقد تطلب الأمر أشهرًا من البحث والممارسة في مياه بحر البلطيق المتلاطمة".