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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات قياسية .. أرخص موبايل Oppo أوبو للفئة المتوسطة

هاتف أوبو Oppo A78
هاتف أوبو Oppo A78

يتميز هاتف Oppo A78 من شركة أوبو الصينية بأنه يعد واحدا من أفضل هواتف الشركة المخصصة للفئة المتوسطة والشباب حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات الكبيرة مع سعر مناسب للغاية. 

  

وجاء Oppo A78 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، بجودة عرض +HD ، ودقة 720 × 1612 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وحماية للزجاج من نوع Panda glass مع مستشعر للبصمة، ووزن إجمالي 188 جرام. 

 

ويقدم  Oppo A78 كاميرا ثلاثية خلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي Oppo A78 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن "SuperVOOC" بقوة 33 وات، وتقول الشركة أن عمر البطارية يدوم حتى 447 ساعة، مع وقت شحن يصل إلى 63 دقيقة.

 

ويعمل Oppo A78 بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700، من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية ، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة  4 و8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A78 في السوق المصري بسعر من حوالي 7 آلاف و 914 جنيها، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.


 

 

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