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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعوة محافظ جنوب سيناء لإلقاء محاضرة عن نجاح شرم الشيخ فى استضافة قمة المناخ

سفير كازاخستان
سفير كازاخستان

دعا السفير خيرات لاما شريف  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  لإلقاء محاضرة في كازاخستان عن تجربة شرم الشيخ ونجاحها في تنظيم  قمة المناخ الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال  اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بمكتبه  بمدينة شرم الشيخ، السفير " خيرات لاما شريف سفير " جمهورية كازاخستان بالقاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، وتفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين مدينة شرم الشيخ، و مدينة ألماتي بكازاخستان ورحب فودة  بالسفير الكازاخستاني ، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

تناول اللقاء سبل تفعيل اتفاقية التآخي بين مدينة شرم الشيخ المصرية، ومدينة ألماتي في كازاخستان، والتي وقعها محافظ جنوب سيناء عام ٢٠١٦ خلال زيارته لكازاخستان، والتي ضمنها تبادل الفرق التراثية بين البلدين، وتبادل الخبرات والثقافات بين البلدين، وزيادة الرحلات السياحية لشرم الشيخ.

ومن جانبه أكد السفير خيرات لاما على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، معربا عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز مسيرة التعاون المشترك في مجالات مختلفة،ووجه الدعوة لمحافظ جنوب سيناء لزيارة كازاخستان وإلقاء محاضرة تتضمن تجربة شرم الشيخ السياحية وكيف وصلت للعالمية، وما تم من إنجاز خلال مؤتمر تغير المناخ كوب 27 نوفمبر العام الماضي .

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي،المستشار القانوني للمحافظة، ، واللواء خالد متولي، مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.

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جنوب سيناء سفير كازخستان دعوة فودة محاضرة

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