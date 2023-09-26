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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من العالم الهولندي بعد وقوع زلزال عنيف

العالم الهولندي
العالم الهولندي

علق العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الثلاثاء، علي وقوع زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات علي مقياس ريختر في إندونيسيا.

وكتب هوجربيتس، عبر منصة “إكس”، أنه “بعد وقوع زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات علي مقياس ريختر في إندونيسيا.. وبالنظر إلى الارتفاع الأخير في الغلاف الجوي الذي ميز هذه المنطقة، يمكن أن يكون هذا الزلزال الذي يبلغ عمقه 114 كيلومترًا بمثابة نذير”.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سولاويزي شمال إندونيسيا.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع في البحر على بعد 36 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة كاراتونج، وعلى عمق 115 كيلومترا.

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ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

العالم الهولندي هوجربيتس اندونيسيا زلزال

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