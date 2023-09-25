حقيقة توقع العالم الهولندي زلزال مدمر.. لماذا لم يحدث حتى الآن ؟

نشرت بعض المواقع العالمية خبرًا حول توقع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس حدوث زلزال في 20 سبتمبر، ومع اقتراب نهاية هذا الشهر دون حدوث أي زلزال، يثار الاستفسار حول صحة هذه التوقعات.

التنبؤ بزلزال مدمر

وفقا للجمعية الفلكية بجدة، فإن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها بدقة علمية، ويعتبر فرانك هوجربيتس شخصية مثيرة للجدل، حيث يدعي أنه قادر على التنبؤ بالزلازل استنادًا إلى مواقع الكواكب والأجرام السماوية الأخرى.

ومع ذلك، فإنه لا يوجد أساس علمي قوي يدعم هذه الطريقة، وقد تم استقبال توقعاته بالتشكيك من قبل العديد من العلماء.

الزلازل هي ظواهر طبيعية معقدة تحدث نتيجة لحركة الصفائح التكتونية تحت سطح الأرض. وحتى الآن، لا يوجد أي طريقة معروفة للتنبؤ بدقة بحدوث الزلازل.

حدوث الزلازل وتأثيرها

ولا يزال يعمل العلماء لفهم العوامل المساهمة في حدوث الزلازل وتأثيرها، ويذكر أن سبق أن قدم فرانك هوجربيتس سابقًا تنبؤات غير دقيقة، حيث توقع حدوث زلازل لم تحدث في الواقع، وبناءً على ذلك، يجب أن نكون مدركين لعدم وجود أي سبب للاعتقاد بأن توقعاته بحدوث زلازل مستقبلية دقيقة.

وعلى الرغم من أهمية البحث والدراسة في مجال الزلازل، إلا أنه يجب أن نتذكر أنها ظواهر طبيعية معقدة قد لا يمكننا التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي.