عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقيقة توقع العالم الهولندي زلزال مدمر.. لماذا لم يحدث حتى الآن ؟

زلزال
زلزال

نشرت بعض المواقع العالمية خبرًا حول توقع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس حدوث زلزال في 20 سبتمبر، ومع اقتراب نهاية هذا الشهر دون حدوث أي زلزال، يثار الاستفسار حول صحة هذه التوقعات. 

التنبؤ بزلزال مدمر

وفقا للجمعية الفلكية بجدة، فإن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها بدقة علمية، ويعتبر فرانك هوجربيتس شخصية مثيرة للجدل، حيث يدعي أنه قادر على التنبؤ بالزلازل استنادًا إلى مواقع الكواكب والأجرام السماوية الأخرى.

txt

أخبار التوك شو| اللاجئون الفلسطينيون: السيسي يدافع عن حقوقنا.. ارتفاع أسعار الذهب و الدولار لأعلى مستوى منذ 22 عاما.. تنبؤات بـ زلزال قوي خلال ساعات

txt

البحوث الفلكية: التنبؤات بحدوث زلزال من قبل العالم الهولندي تنجيم لا أساس له

 ومع ذلك، فإنه لا يوجد أساس علمي قوي يدعم هذه الطريقة، وقد تم استقبال توقعاته بالتشكيك من قبل العديد من العلماء.

الزلازل هي ظواهر طبيعية معقدة تحدث نتيجة لحركة الصفائح التكتونية تحت سطح الأرض. وحتى الآن، لا يوجد أي طريقة معروفة للتنبؤ بدقة بحدوث الزلازل. 

حدوث الزلازل وتأثيرها

ولا يزال يعمل العلماء لفهم العوامل المساهمة في حدوث الزلازل وتأثيرها، ويذكر أن سبق أن قدم فرانك هوجربيتس سابقًا تنبؤات غير دقيقة، حيث توقع حدوث زلازل لم تحدث في الواقع، وبناءً على ذلك، يجب أن نكون مدركين لعدم وجود أي سبب للاعتقاد بأن توقعاته بحدوث زلازل مستقبلية دقيقة.

 وعلى الرغم من أهمية البحث والدراسة في مجال الزلازل، إلا أنه يجب أن نتذكر أنها ظواهر طبيعية معقدة قد لا يمكننا التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي.

زلزال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس التنبؤ بالزلازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

لأصحاب المعاشات .. آخر كلام حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك.. والمحكمة تصدر أسبابها

ترشيحاتنا

رفضوا حمل السلاح.. الجيش البريطاني يستعد للانتشار بدلا من قوات الشرطة

غرامة كهربا.. فاروق جعفر يزف خبرا سارا للأهلي حال فوزه برئاسة الزمالك

الحكومة الأرمينية تكشف عدد الأشخاص القادمين من كاراباخ حتى الآن

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25_9_ 2023

55 عاما على إنقاذ معبدي أبو سمبل جنوب أسوان.. تفاصيل

دفع رباعي .. سعر ومواصفات سوبارو XV الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

بخصر منحوت.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

خبير تغذية يقدم مشروبات للوقاية من نزلات البرد

طريقة عمل الخُبز العربي الشامي

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ