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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| اللاجئون الفلسطينيون: السيسي يدافع عن حقوقنا.. ارتفاع أسعار الذهب و الدولار لأعلى مستوى منذ 22 عاما.. تنبؤات بـ زلزال قوي خلال ساعات

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالي.

أحمد موسى: شوارع شمال سيناء مثل كورنيش قصر النيل
أكد الإعلامي أحمد موسى أن السنوات السابقة شهدت ترويجًا لشائعات من جماعة الإخوان الإرهابية بشأن عدم أمان شمال سيناء وتهجير المواطنين وهدم منازلهم. 
 

شوشرة على أي إنجاز.. تعليق ناري من الباز على بوست اللجان الإلكترونية للإخوان
علق الدكتور محمد الباز، على البوست المنتشر على السوشيال ميديا للجان الإخوان الإلكترونية الذي يعمل على التشكيك في الدولة المصرية ومجهوداتها، قائلا: "الرئيس السيسي عمل حاجات كتير جدا من 10 سنين، ولكن اللجان الإلكترونية للخرفان بتشوشر على أي إنجاز".
 

محافظ شمال سيناء يعلن إعادة بناء المدارس المتضررة من الأعمال الإرهابية
قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الكهرباء تعتبر أساسًا للحياة في شمال سيناء، ولهذا تحملت الدولة تكاليف بنية تحتية جديدة للمباني في المدن والقرى بهدف توصيل المرافق الكهربائية إلى جميع المنازل.
 


العالم الهولندي يتنبأ بـ زلزال قوي خلال الساعات المقبلة على هذه الدول
عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "العالم الهولندي يضرب من جديد .. هذه المناطق سيضربها زلزال قوي خلال الساعات القادمة".
 

ارتفاع أسعار الذهب والدولار عالميا لأعلى مستوي منذ 22 عاما.. فيديو
كشف محمد هشام المحلل الاقتصادي انعكاس قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمدة عام على أسواق المال العالمية.
 

وكالة أونروا للاجئين الفلسطينيين: الرئيس السيسى يدافع عن حقوقنا في خطاباته
قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن 95% من ميزانية المنظمة عبارة عن تبرعات تطوعية، ولا أحد يحاسب أحدًا، وعندما قطعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 360 مليون دولار، لم يستطع أحد أن ينطق، لأن منظومة تمويل الوكالة تعتمد على تبرعات طوعية، موضحا أن ما كان يصرف على 4 ملايين لاجئ بات يصرف على 6 ملايين لاجئ، وبالتالي الوكالة تحتاج إلى زيادة التبرعات وليس تقليصها.
 

سعره نزل.. شعبة المحمول تفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الآيفون الجديد بمصر
كشف محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، تفاصيل طرح شركة ايفون هاتفا جديدا في الأسواق، لافتا إلى أن سعر هاتف ايفون الجديد مرتفع بشدة في مصر مقارنة بالأسعار العالمية. 
 

أسامة ربيع: إنجاز تاريخي حدث خلال حفر قناة السويس الجديدة
حل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضيفا ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.
 

نائب رئيس شعبة الأرز يوضح سبب ارتفاع سعره| فيديو
‏قال مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز، إن الناس معتادة على تخزين الأرز في بداية الموسم، وهذا ما يحدث من معظمهم، مؤكدا أن 80% من الأرز المزروع هذا العام، سيتم حصاده بعد يوم 10‏ أكتوبر، لأن هذا نوع جديد، ونحن كنا معتادين أن يكون الحصاد من منتصف شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر، لكن هذا العام 80% من الأرز سيتم حصاده بعد يوم 10 أكتوبر.
 

التعليم بمؤسسة حياة كريمة: توزيع 27 ألف شنطة على الطلبة الأولى بالرعاية
قالت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة إن المؤسسة تقوم باستعدادات ضخمة لاستقبال العام الدراسي الجديد ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا. 
 

اخبار التوك شو أحمد موسى ارتفاع اسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب و الدولار

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