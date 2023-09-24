التعليم بمؤسسة حياة كريمة: توزيع 27 ألف شنطة على الطلبة الأولى بالرعاية

قالت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة إن المؤسسة تقوم باستعدادات ضخمة لاستقبال العام الدراسي الجديد ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضحت هبة الشرقاوى خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن العام الماضى تم إطلاق مبادرة "عايزين نتعلم" وتم دفع المصروفات للطلاب الأكثر احتياجاً.

27 ألف شنطة

وأضافت مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة أن المؤسسة العام الحالى وزعت 27 ألف شنطة على مستوى المحافظات للطلاب الأكثر احتياجاً في القرى، وأن القطاع الميداني بالمؤسسة يعاون قطاع التعليم من خلال المتطوعين.

وأكدت مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة أنه فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد تتعاون "حياة كريمة" و"التحالف الوطني" لتوزيع مستلزمات الدراسة على الطلاب الأكثر احتياجا.