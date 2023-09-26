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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة بعد الهجوم الحوثي على القوات البحرينية باليمن

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة واليمن

أدانت السفارة الأمريكية فى اليمن، اليوم الثلاثاء، الهجوم الحوثي الذي وقع على الحدود السعودية اليمنية الأثنين، والذي أسفر عن مقتل اثنين من عناصر قوة دفاع البحرين وإصابة آخرين.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدي اليمن، في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إن مثل هذه الهجمات غير مقبولة وتهدد أطول فترة هدوء عرفتها البلاد منذ بدء الحرب في اليمن.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيانها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة البحرين.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة السعودية صباح اليوم الاثنين.

وقال المالكي في بيان له اليوم: "تنعى قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

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