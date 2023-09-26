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رئيس التحرير
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حوادث

ختام دورتين تدريبتين لمعاوني النيابة الإدارية من خريجي دفعتي 2017 و2018

صدى البلد

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الثلاثاء فعاليات ختام الدورتين التدريبيتين الثامنة والتاسعة للتدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية من خريجي دفعتي ٢٠١٧ و ٢٠١٨"، واللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز.

شارك في الدورتين عدد "٧١" عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من قاطني محافظات: أسيوط، والبحيرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية.

وانعقدت الدورتان بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بعد خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٥ سبتمبر الجاري، وكذلك الحضور الفعلي بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣.


وأعرب المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي- في كلمته بمستهل فعاليات الختام، عن عميق شكره للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، على دعمه المستمر والدائم لكافة فعاليات مركز  التدريب القضائي، متمنيًا أن يكون البرنامج التدريبي قد حقق غرضه المنشود في رفع كفاءة السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية الجدد حتى يتسنى لهم أداء أعمالهم بدقة والتزام.

وفي كلمته، أعرب المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن شكره لمركز التدريب القضائي على عقد مثل تلك الدورات، مؤكدًا  على ضرورة التمسك بالقيم والتقاليد القضائية،  وبذل المزيد من الجهد في العمل، وعلى أهمية الاطلاع والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم السامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وإعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي للدورة التدريبية تضمن عددًا من المحاضرات حول التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، وكذا التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.

وألقى تلك المحاضرات نخبة من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وهم كلٍ من: المستشار/ محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار / حسان عبد الصالحين – نائب رئيس الهيئة بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، والمستشار/ سعد خليل – نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للفحوص، والمستشار/ عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.

وفي الختام، سلم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.

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