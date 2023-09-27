طفرة في تطوير المستشفيات الجامعية في عهد الرئيس.. السيد قنديل: جيش مصر الأبيض ساهم في القضاء علي قوائم الانتظار

المستشفيات الجامعية شهدت زيادة قدرها 32 مستشفى خلال السنوات الأخيرة بتكلفة 19.5 مليار جنيه

رئيس جامعة حلوان : المستشفيات الجامعية ساهمت في القضاء علي قوائم الانتظار و تحقيق التنمية

نائب رئيس جامعة حلوان : جيش مصر الابيض بالمستشفيات الجامعية يعمل علي تقديم كافة الجهد اللازم لمساعدة المواطنين

التعليم العالي : عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023 321250 طبيبًا

تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المجلس الأعلى للجامعات فى يوم الاحتفال بتفوق الجامعات المصرية، والمنعقد فى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، الحديث عن المستشفيات الجامعية ودورها فى خدمة المجتمع.

وتولى الدولة و وزارة التعليم العالى اهتمًامًا كبيرًا فى النهوض بمستوى المستشفيات الجامعية في عهد الرئيس السيسي لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المرضى المترددين عليها، وذلك سواء على مستوى تطوير البنية التحتية، أو من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية.



وقد وصل عدد المستشفيات الجامعية فى عام 2022 ، إلى 120 مستشفى مقارنة بـ 88 مستشفى فى عام 2014 ، وهو ما يعكس الاهتمام بملف المستشفيات الجامعية وإنشاء مستشفيات جديدة على مستوى الجامعات الحكومية.



وشهدت المستشفيات الجامعية زيادة قدرها 32 مستشفى خلال السنوات الأخيرة ، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022، 30 مليار جنيه، و بلغ عدد (36.825) سرير، بزيادة (7867) سريرا، وبلغ عدد أسرة 5030 سريرا بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة عن عام 2014 ، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه.



وقد شاركت المستشفيات الجامعية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة سعيا لتنمية المجتمع و القضاء علي قوائم الانتظار بالمستشفيات .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان المستشفيات الجامعية مليئة بالكوادر والكفاءات والخبرات، التي تعمل علي تلبية احتياجات المجتمع و المساهمة في القضاء علي قوائم الانتظار بالمستشفيات .

و تابع رئيس جامعة حلوان ان المستشفيات الجامعية قد شاركت في العديد من المبادرات الرئاسية منها " 100 مليون صحة - القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية - صحة المرأة - إنهاء قوائم الانتظار - مبادرة «قدم صحيح» وذلك ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية - مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والاقتصادية .

و اشار الي ان ذالك فضلا عن تعاون الجامعات مع هذه المبادرات في إطلاق قوافل شاملة للمراكز والقرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة في نطاقها الجغرافي للمساهمة في مساعدة المواطنين و سعيا لتحقيق التنمية المجتمعية .

و اثني الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علي حرص جيش مصر الأبيض من أطباء كليات الطب و العاملين بالمستشفيات الجامعية على مواصلة العمل والجهد في تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات حرصا علي مساعدة المواطنين و تقديم كل ما يحتاجونه لهم .

وقد بلغ عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023 بلغ 321250 طبيبًا ما بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد وطبيب مقيم، وتمتلك المستشفيات الجامعية أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومي، حيث يبلغ عدد الأسرة 35 ألف سرير، و1000 حضانة، و5000 سرير رعاية.

وقدمت المستشفيات الجامعية نحو 201.135 مليون مناظرة خلال عام 2022،كما تم إجراء 1.5 مليون عملية جراحية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، وبلغ إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022 بلغ 30 مليار جنيه، كما بلغ عدد الأسرة عام 2014 (28958) سرير، بينما بلغ عام 2022 (36825) سرير، بزيادة (7867) سريرًا، وبلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 (5030) سرير، بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه.