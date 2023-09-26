عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد”، ياسمين فتح الله، تغطية خاصة حول إصدار هيئة الدواء المصرية، العديد من التحذيرات بشأن انتشار بعض الأدوية المغشوشة، وتضمنت تحذيرات الهيئة عقار Efalex Liquid 120ml، والتشغيلات التابعة له، موضحة أنّه من إنتاج شركة ﺳﻴﺠﻤﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ لصالح شركة UK تشغيلة رقم احد عشر ألف واربعمئة واثنين.

وطالبت هيئة الدواء، المواطنين، بالاتصال بالخط الساخن للهيئة أو طلب المعرفة من خلال الصيدلي أو الطبيب المشرف على الحالة، حال ظهور أي مشكلات.

وفي سياق متصل أصدرت هيئة الدواء المصرية تقرير رسميا حذرت من خلاله من 3 أدوية مغشوشة موجودة فى السوق الدوائية، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وضبط السوق الدوائية.

وكان أول دواء حذرت منه الهيئة هو المستحضر الدوائي Tarivid 200 mg»، وكشفت عن كيفية التفرقة بين العبوات المقلدة والأصلية وقالت إن العبوات الأصلية الكرتون الخارجي يوجد علامة من أعلى كلمة تاريفيد في العبوة المقلدة الحجم مختلف والحقيقة أن هذا المستحضر يستخدم لالتهابات الجهاز التناسلي عند الرجال والنساء.

المنتج الدوائي الثاني الذي حذرت منه الهيئة هو مستحضر POLYFRESH وقالت إن هناك عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي في الأسواق وعلى المواطنين الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي حال الشراء أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة ويستخدم المستحضر قطرة لعلاج نقص الدموع وجفاف العيون وما يصيبها من التهابات.

واخيرا واخر مستحضر دوائي حذرت منه الهيئة هو. المستحضر الحيوي Efalex Liquid 120ml، وقالت الهيئة أنه يمكن التفرقة ظاهريا من خلال الكرتون الظاهري.