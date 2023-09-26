فتحي سند: هل يفعلها أمين عمر ليكون اسما على مسمى؟

تقدم نادي الزمالك باحتجاج إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ضد أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، وإعادة مواجهة المقاولون العرب.

وكتب الناقد الرياضي فتحى سند عبر حسابه علي فيسبوك: "ستكون.. خطوة شجاعة.. أن يعترف الحكم الدولى أمين عمر.. كتابة فى تقريره.. بعد اعترافه التاريخى أمام العالم وعلى الهواء.. فى فضيحة الفار الشهيرة.. أن لاعب المقاولون لمس الكرة على خط منطقة الجزاء.. حينئذ يثبت أمام الدنيا نزاهته وحياده.. ومن ثم يتحقق العدل بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. كما أكد وأعلن الخبير الدولى جمال الغندور.. ممكن يعملها أمين حتى يكون اسما على مسمى؟"

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما، أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.