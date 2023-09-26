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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن أمانة القاهرة تدشن حملة لتوثيق توكيلات دعم وتأييد للرئيس السيسي

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أعلنت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، بدء حملة توثيق توكيلات دعم وتأييد لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها ٥ أكتوبر المقبل؛ وانعقادها في شهر ديسمبر القادم.

وقال اللواء صلاح  المعداوي أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة إن تم اليوم جمع آلاف التوكيلات بواسطة أعضاء الحزب في العاصمة مشيرا إلى أن حزب حماة الوطن بقيادة اللواء جلال هريدى أول من أعلن  دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرا إلي أنه بعد الانتهاء من جمع التوكيلات سيتم إرسالها إلي مقر الحزب الرئيسي ثم تسليم جميع التوكيلات إلي حملة الرئيس السيسي الانتخابية

وأشار إلي أن دعم الحزب المطلق للرئيس السيسي من أجل الحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه واستمرار مسيرة البناء والتنمية التي بداها منذ توليه سدة الحكم.


كان الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب، أعلنا تأييد الحزب لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وعقد اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية إجتماعا هاما مع قيادات الأمانة المركزية للحزب لمتابعة  خطة التحرك بين القواعد الحزبية والجماهير التي بدأ تنفيذها فى جميع المحافظات

من جانبه قال المهندس محمد جمال أمين تنظيم حماة الوطن بمحافظة القاهرة إن كوادر الحزب بالمحافظة وأماناتها أشرفوا علي تحرير التوكيلات مشيرا إلي أن الحزب يناشد  جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى.

وشدد المهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة بحزب حماة الوطن، علي أنه تم تكليف كافة الأمانات النوعية  التابعة لأمانة القاهرة وكافة المستويات التنظيمية بتكثيف جهودها لتقديم الدعم اللازم وبكافة الأشكال للقطاعات والأقسام لتشجيع الجميع علي المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية، وذلك من أجل دعم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى .

من جانبه قال المهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، أن أمانة الإعلام دشنت خطة منظمة للتواصل مع الجماهير، ومواجهة مخططات أعداء الوطن عن طريق عرض الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع والتي غيرت وجه الحياة في مصر حيث حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية  نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

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