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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبيجامة.. دينا داش رفقة مولودها تثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

شاركت البلوجر دينا داش ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام  بصورة بعد ولادتها برفقة ابنها.


 

وظهرت دينا داش باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بيجامة باللون الرمادى .


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وتتميز دينا داش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد دينا داش   ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

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إطلالة انيقة اطلالات بإطلالة انيقة تثير الجدل علي السوشيال ميديا دينا داش

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بالبيجامة.. دينا داش رفقة مولودها تثير الجدل على السوشيال ميديا

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