تفاصيل طرح تعاونيات الإسكان قطع أراض ومحلات تجارية بالمزاد العلني

أكد اللواء وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان، أن التعاونيات كان لها مساهمات كبيرة في اقتصاد الدولة، والآن نعمل على طرح أراضي



وقال وليد البارودي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، الهيئة بصدد تنفيذ مزاد علني يوم 23 أكتوبر القادم لـ 16 قطعة أرض في عدد من الأماكن، وستكون أسعارها مخفضة ولكنها مخصصة لتنفيذ، خدمات المجمعات السكنية التي تم تنفيذها.

أقل من نظيرتها

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان، أن ميزة تلك الأراضي انها داخل تجمع سكني تم بالفعل وبها المرافق، مؤكدا أنه لا نسعى للربح، ولذلك أسعار الوحدات السكنية التي طرحتا الجمعيات تكون أقل من نظيرتها.