لميس الحديدي: النهاردة يوم التعليم بامتياز والرئيس رد على أشياء كثيرة.. فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي إت اليوم هو يوم التعليم بإمتياز ، و تحدث فيه الرئيس عن التعليم الاساسي والجامعي الرئيس وأجاب الرئيس على كافة الاسئلة الشائكة بجلاء ووضوح مؤكداً أن التعليم أهم ركيزة لبناء مصر وهي أسئلة شائكة.



واصلت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" التعليم هو ملف مصيري وتحدث الرئيس عن إنخفاض الانفاق على التعليم والكثافة الطلابية حيث ينضم 750 ألف طالب سنوياً للمنظومة التعليمة "



وشددت على أهمية حوار الرئيس اليوم عن قضية التعليم خاصة حديثه عن أهمية الانفاق على التعليم وأشار أن السنوات القادمة سيكون جل الاهتمام في الانفاق على التعليم



وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.