لميس الحديدي عن مئوية هيكل : علمنا أن للكلمة والموقف ثمنًا

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مئوية ميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل قائلة:اقيم حفلاً مهيباً لمئوية الأستاذ هيكل استاذي وأستاذ الأجيال".

وأضافت الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON:" محمد حسنين هيكل كان أستاذاً لكل الأطياف من كافة الاتجاهات وكتبه ترجمت للإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى وجابت العالم.

صديق عبدالناصر

وأكدت اختلف مع كثير من الرؤساء رغم أنه كان صديق صدوق للرئيس عبد الناصر لكن اختلف مع السادات ومبارك.

وتابعت:"علمنا هيكل أن الكلمة والموقف لهما ثمن وأنه يجب أن يكون للمرء كلمة أو موقف ودون ذلك لن يكون له تاريخ، ممكن البعض يختلف معه في دعمه الكامل في تناول الحقبة الناصرية ".