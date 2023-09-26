محافظ الشرقية يشهد إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف والتي أقيمت بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء شريف ابو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الدعوة الإسلامية والمواطنين.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني أعقبها كلمة للدكتور محمد رجب من أئمة مديرية الاوقاف تحدث فيها عن السيرة العطرة للرسول الكريم وضرورة التحلي بأخلاقه وخصاله مؤكدا أن مكارم الأخلاق من أهم العوامل لصلاح المجتمعات والشعوب واستدل على ذلك بكثير من مواقف فى حياة الرسول، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تعزز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة والتي تعلي قيم القيادة والمسؤولية والرحمة والتعاون والسلام ، قائلا " أن الهدف من أحياء المناسبات الدينية هو العبرة والاقتداء وزيادة الوعي الديني لدى النشء والشباب".

كما شهدت الاحتفالية قيام الشيخ ابراهيم محمد سالم بتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية نالت استحسان واعجاب الحضور.

هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف ، مطالباً بضرورة الإقتداء بسيرة الرسول الكريم وما أرساه من قيم العمل والمثابرة لشحذ الهمم لمواجهة التحديات ولدفع المسيرة نحو تحقيق الآمال والطموحات لبناء الوطن وتقدمه، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.