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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الذكاء الاصطناعي يساعد في اكتشاف أسرار الفضاء بعد وصول عينات كويكب بينو

سطح القمر
سطح القمر

وصلت الى كوكب الأرض اول عينات من نوها من الفضا الخارجي بعد رحلة اطلقتها وكالة ناسا منذ 7 سنوات. 
 

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كيف نشأ الكون..أسرار جديدة تكشفها ناسا بعد وصول عينات كويكب بينو الى الارض


وأنشأ علماء برنامجًا للذكاء الاصطناعي (AI) يمكنه اكتشاف الحياة الغريبة في العينات المادية، على الرغم من أنهم غير متأكدين تمامًا من كيفية عمله.

 

ويقول العلماء إن الاختبار الجديد يمكن استخدامه على الفور تقريبًا. 

وسوف يقوم بالبحث عن الحياة على المريخ من خلال تحليل البيانات الموجودة على الصخور المريخية التي جمعتها المركبة الفضائية كيوريوسيتي، بالإضافة إلى إمكانية الكشف عن أصول الصخور الغامضة والقديمة الموجودة على الأرض. ونشر الفريق النتائج التي توصل إليها بمجلة «PNAS»، وفق ما نقل موقع «لايف ساينس» العلمي.

وتعني هذه النتائج أننا قد نكون قادرين على العثور على شكل حياة من كوكب آخر، أو محيط حيوي آخر، حتى لو كان مختلفًا تمامًا عن الحياة التي نعرفها على الأرض، وفق ما يذهب المؤلف المشارك في الدراسة روبرت هازن عالم الأحياء الفلكية بمعهد كارنيجي للأبحاث.

 

كوكب الارض عينات ناسا كوكب الأرض

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