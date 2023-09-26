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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء الأمريكي يدين ترامب بتهمة الاحتيال

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أدان قاض في ولاية نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة الاحتيال بسبب المبالغة في صافي ثروته بمليارات الدولارات سنويا في السجلات المالية المقدمة إلى البنوك وشركات التأمين، وهو انتصار كبير للمدعي العام للولاية قبل محاكمة مدنية عالية المخاطر بشأن المطالبات المتبقية في القضية.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، جاء الحكم بعد دعوى مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك ضد ترامب.

ويحل الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون، اليوم الثلاثاء، في مانهاتن أكبر دعوى قضائية للولاية ضد الرئيس السابق ويضيق المحاكمة المقرر أن تبدأ في 2 أكتوبر، حيث ستركز المحاكمة الآن على مزاعم تشمل تزوير السجلات التجارية وإصدار بيانات مالية كاذبة، فضلا عن مطالبة الدولة بتعويض قدره 250 مليون دولار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن مدعيا عاما سابقا للمحكمة الجنائية الدولية أضيف إلى فريق المدعين العامين في قضيته.

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وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “أضاف المدعي الخاص المختل جاك سميث مدعيا عاما لمجرمي الحرب من لاهاي إلى فريقه من المجانين الذين يعملون بجد للتدخل في الانتخابات ويأملون في تدمير ترامب، لأنني أتجاوز جو بايدن من جميع النواحي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: “المدعين العامين فيما يتعلق بنجاحه في استطلاعات الرأي أصبحوا أكثر جنونا”

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق نيويورك

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