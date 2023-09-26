ترامب: المدعي الخاص المختل ضم فردا جديدا لفريقه من المجانين لتدميري

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن مدعيا عاما سابقا للمحكمة الجنائية الدولية أضيف إلى فريق المدعين العامين في قضيته.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “أضاف المدعي الخاص المختل جاك سميث مدعيا عاما لمجرمي الحرب من لاهاي إلى فريقه من المجانين الذين يعملون بجد للتدخل في الانتخابات ويأملون في تدمير ترامب، لأنني أتجاوز جو بايدن من جميع النواحي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: “المدعين العامين فيما يتعلق بنجاحه في استطلاعات الرأي أصبحوا أكثر جنونا”.

وتابع ترامب: “الاتهام الذي طالب به بايدن غير مقبول لخصومه السياسيين.. هؤلاء الماركسيون الفاشيون يقتلون بلادنا، لكننا لن نسمح لهم”.