عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المولد النبوي 2023.. ميزة أيام ميلاد الأنبياء عن غيرها في العام

المولد النبوي 2023
المولد النبوي 2023

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في ذكرى المولد النبوي 2023، عن ميزة أيام ميلاد الأنبياء، عن باقي أيام العام، منوها أن الله تعالى قد كرم أيامَ ميلادِ الأنبياء علىٰ نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وجعلها أيامَ بركةٍ وسلامٍ.

أستاذ بطب الأزهر يوجه تحذيرا بشأن هذه الأنواع من حلاوة المولد النبوي

دعاء ليلة المولد النبوى يفتح الأبواب المغلقة ويفك كربك

المولد النبوي 2023

واستشهد مركز الأزهر، في منشور له، بمناسبة المولد النبوي 2023 بقول الله تعالىٰ عن سيدنا يحيىٰ بن زكريا علىٰ نبينا وعليهما الصلاةُ والسلامُ: {وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ...} [مريم:15]، وقال علىٰ لسان سيدنا عيسىٰ ابنِ مريم علىٰ نبينا وعليهما السلام: {وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ...}. [مريم:33].

وأشار مركز الأزهر، إلى أن من أيام الله تعالىٰ علىٰ أهل الأرض مولد النبي الذي دفع اللهُ به عن أهل الأرض ظلماتِ الغيِّ والبغيِ والضلالة.

كما كانت لبني إسرائيلَ أيامٌ نجَّاهم اللهُ تعالىٰ فيها من ظلمِ فرعونَ وبَطْشِهِ، وأمر نبيَّه موسىٰ علىٰ نبينا وعليه الصلاةُ والسلامُ أن يذكِّرهم بها؛ فقال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [إبراهيم:5]

وأوضح المركز، أنه من الجائز للمسلم -بل من المندوبات له- ألا يمرَّ يومُ مولدِه من غير البهجة والسرور والفرح به، وإعلانِ ذلك، واتخاذِ ذلك عُنوانًا وشعارًا..

الاحتفال بالمولد النبوي

قال الإمام السخاويُّ رحمه الله تعالىٰ في (الأجوبة المرضية جـ3 صـ1116 ط. دار الراية 1418هـ): ثم ما زال أهلُ الإسلامِ في سائر الأقطار والمدن العظام يحتفلون في شهر مولده وشرَّف وكرَّم، يعملون الولائمَ البديعةَ المشتملةَ علىٰ الأمورِ البهِجَةِ الرفيعة، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويُظهرون السرورَ، ويَزيدون في المبرَّاتِ، بل يعتنون بقراءة مولدِه الكريمِ، وتظهر عليهم من بركاته كلُّ فَضْلٍ عميم)اهـ.

وما ذكره الإمامُ السخاويُّ رحمه الله تعالىٰ هو ما نقصده بعمل المولدِ النبويِّ الـمُنيف صلىٰ الله وسلم علىٰ صاحبه.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، من المندوبات، وهو مظهر من مظاهر تعظيمه وتوقيره الذي هو عنوان محبة النببي، التي لا يكتمل إيمانُ العبدِ إلا بتحقيقها.

 

المولد النبوي 2023 الاحتفال بالمولد النبوي الأزهر مولد النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

تعليق صادم من رئيس الـvar بشأن خطأ حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب

ترشيحاتنا

العراق.. أنباء عن نشوب حريق في فندق ببغداد

بعد انسحابه من قائمة حسين لبيب|منصب مفاجئ لـ عبد الله جورج بالزمالك

مسئول أوكراني يُعدد نتائج زيارة زيلينسكي لأمريكا وتأثيرها على قرار تمويل كييف

حصيلة جديدة لضحايا حريق قاعة الأفراح بالعراق

وزير الشئون الدينية التونسي: الاحتفال بالمولد النبوي لايجب أن يكون سطحيًا فلكلوريًا

«الخارجية» تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الولادة.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

وهم بصري يخبرك الكثير عن شخصيتك وطريقة تفكيرك.. ماذا ترى؟

طريقة عمل شيبس حلزوني بالثوم والزعتر| بمذاق لا يقاوم

هل تعاني من حب الشباب في الرقبة؟.. طرق القضاء عليه

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ