أستاذ بطب الأزهر يوجه تحذيرا بشأن هذه الأنواع من حلاوة المولد النبوي

قال الدكتور هاني عوض الله، الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، إن الجميع يحتفل الآن بالمولد النبي الشريف، وأن حلاوة المولد النبوي عادة اعتاد الجميع عليها من الصغر.

وأضاف الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، خلال قناة الحدث اليوم، أن النبي كان يحب الحلاوة، و العسل، موضحًا أنه لا مانع من تناول حلاوة المولد، ولكن بكميات قليلة.

وأوضح أنه من الممكن أن يتم تناول حلاوة المولد مثل الفولية، والسمسمية، لأن بها قيمة غذائية جيدة، وتحتوي على نسبة من البروتين، وهي من الأشياء المفيدة.

ووجه تحذيرا عاجلا من تناول الحلاوة التي تتكون وتعتمد في تصنيعها على الألوان، وحذر من تناول حلاوة المولد قبل النوم، أو قبل الأكل، لآن ذلك يسبب مشكلات في المعدة.