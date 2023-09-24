سمسمية وملبن وفولية.. أسعار حلاوة المولد 2023

تعتبر حلوى المولد النبوى الشريف من أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، حيث يحرص المصريون في هذه المناسبة على شراء حلوى المولد، وهي نوع من الحلوى تظهر في الدول الإسلامية وخاصة مصر في مناسبة المولد النبوي الشريف.

وهي نوع من الحلويات أدخلها الفاطميون، وساعدوا في نشرها لتكون هناك حلوى لكل مناسبة كنوع من التقرب من المصريين ولها عدة أنواع وأشكال مثل الملبن والفولية والفسدقية والبندقية واللوزية والحمصية والسمسمية واللديدة والعلف وملبن الحبل والقرص .



في البداية يقول علي العربي أحد تجار حلوي المولد بباب البحر ، نحن نصنع جميع حلوي المولد بداية من العروسة والحصان مرورا بالبندقية والفسدقية واللوزية وجميع الاصناف القديمة ولكن هذا العام تم اضافة اصناف جديدة من حلوي المولد النبوي حيث تم اضافة نوع حلوي تم تسميته فخفخينة بندق فخفخينة فسدق وقمر الدين ملفوف علي جوز الهند بالاضافةالي النوجة بالفستق والبندق والشيكولاته والحندوقه وسرسيول .

واضاف العربي ،ان الاسعار هذا العام مرتفعة عن أسعار العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الخامات، موضحا ان الاسعار تبدا من 75 جنيه للكيلو تختلف علي حسب نوع المنتج وجودته والأصناف ان كانت عادية او بالمكسرات موضحا ان حركة البيع والشراء هذا العام متوسطة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح اشرف العربي أحد تجار الحلوى ان هذا العام يشهد اضافة اصناف جديدة من حلوي المولد بالاضافة الي القديم لتصل الاصناف هذا العام الي 50 صنف حلوي مثل الملبن التركي واشكال جديدة في جوز الهند مشيرا الي ان الاسعار هذا العام ترتفع عن العام الماضي بسبب ارتفاع اسعار الخامات حيث ان سعر علبة الحلوي المشكلة تبدا من 100 جنيه الجاهزة ويمكن ان يقوم المستهلك باختيار أنواع اخري ويتم حساب اسعارها .