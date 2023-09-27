عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين لبيب: أداء الزمالك لا يعبر عنه..وسأصارح الجمهور بمديونيات النادي حال فوزي

حسين لبيب المرشح
حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك

استضافت الإعلامية “ لميس الحديدي” خلال برنامج “ كلمة أخيرة ” والمذاع على فضائية “ اون ” حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك . 

أبرز التصريحات : 

حسين لبيب: أداء نادي الزمالك في الفترة الاخيرة لايعبر عن مكانته الحقيقية

 

أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أن أداء الزمالك  فقد أربع نقاط من أول مباريتين من بداية الدوري  وهذه ليس  مكانة الزمالك الحقيقية  ولا إمكانياته ودون أن  نضغط على اللاعبين والأجهزة الفنية وتحميلهم المسؤولية لكن المناخ العام  في النادي في الفترة الاخيرة لا يشجع على استخراج  أفضل ما في اللاعب  . 

 

حسين لبيب يقدم اعتذارا على الهواء لفاروق جعفر: مقدرش ما أسلمش عليك..فيديو

 

أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أنه عندما ذكر في وقت سابق  أنه  لاينتوي الترشح  كان يقصد الترشح في أعقاب فترة اللجنة المؤقتة  في الانتخابات اللاحقة لها  ليس الآن وأنه قرر الترشح في انتخابات أكتوبر القادم منذ أربعة أشهر وبدأ يعمل على ذلك  . 

 

حسين لبيب: سأصارح الناس بالمديونيات والغرامات حال فوزي

 

أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أنه كان في السابق حال فوزه في الانتخابات  سيتعامل مع ملف المديونيات والغرامات  بالإعلان عنه بكل شفافية  مؤكداً أنه مستعد لان يكشف تلك المعلومات أمام الناس والجمعية العمومية مؤكدا :  ولو وجدت أية أخطاء تصل لحد المحاسبة    سيمضي قدماً في ذلك ولن اقول عفا الله عما سلف ". 

 

حسين لبيب: الزمالك من أغنى الأندية.. ولدينا 110 محال.. فيديو

 

كشف حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك، موقفه من التعامل مع خالد لطيف المرشح لمنصب أمين الصندوق بإنتخابات الفارس الأبيض حال نجاحه على حساب حسام المندوه الموجود في قائمة لبيب.

 

حسين لبيب: سنحافظ على زيزو لأنه من أصول النادي.. فيديو

 

أكد الكابتن حسين لبيب أنه بالفعل يرى أن عقود اللاعبين  في النادي مبالغ فيها لكن لايعني ذلك بالضرورة تخفيض قيمتها     قائلاً : " لا يوجد أي تخفيض لقيمة عقود اللاعبين في حال نجاحه في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم غيرة وانتماء للقلعة البيضاء.

 

حسين لبيب: فتوح سيجدد تعاقده مع نادي الزمالك ولن يرحل عن الفريق

 

أبدى حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك ثقته الكاملة في تجديد تعاقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض.قائلاً : هيجدد  مع نادي الزمالك لأنه يفتخر أنه بيلعب في نادي الزمالك في الأوضاع الراهنة  فتوح هيمضي عشان نادي الزمالك . 

 

المرشح لرئاسة نادي الزمالك تصريحات حسين لبيب برنامج “ كلمة أخيرة ” حسام المندوه نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

بعد انسحابه من قائمة حسين لبيب|منصب مفاجئ لـ عبد الله جورج بالزمالك

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

عودة كل الطيور المهاجرة.. 6 وعود نارية من مرشح بانتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

مصرع وإصابة 450 شخصاً.. تفاصيل كارثة حريق قاعة أفراح في العراق |فيديو وصور

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

ادعاءات سخيفة .. دبلوماسي كوري جنوبي يرد على اتهامات الجارة الشمالية

جمال فهمي لـ صدى البلد: «هيكل» شخص استثنائي من الصعب تكراره

البوري بـ 110 جنيهات.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 27-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر.. طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر

شاهد.. الظهور الأول للأميرة فوزية أصغر أحفاد الملك فاروق في مصر.. صور

بريطانيا.. ظهور العريس والمعازيم معصوبي الأعين في حفل زفاف

شاهد.. قرد يعمل على الكمبيوتر داخل محطة سكة حديد هندية

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ