حسين لبيب: أداء الزمالك لا يعبر عنه..وسأصارح الجمهور بمديونيات النادي حال فوزي

استضافت الإعلامية “ لميس الحديدي” خلال برنامج “ كلمة أخيرة ” والمذاع على فضائية “ اون ” حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك .

أبرز التصريحات :

أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أن أداء الزمالك فقد أربع نقاط من أول مباريتين من بداية الدوري وهذه ليس مكانة الزمالك الحقيقية ولا إمكانياته ودون أن نضغط على اللاعبين والأجهزة الفنية وتحميلهم المسؤولية لكن المناخ العام في النادي في الفترة الاخيرة لا يشجع على استخراج أفضل ما في اللاعب .

أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أنه عندما ذكر في وقت سابق أنه لاينتوي الترشح كان يقصد الترشح في أعقاب فترة اللجنة المؤقتة في الانتخابات اللاحقة لها ليس الآن وأنه قرر الترشح في انتخابات أكتوبر القادم منذ أربعة أشهر وبدأ يعمل على ذلك .

أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أنه كان في السابق حال فوزه في الانتخابات سيتعامل مع ملف المديونيات والغرامات بالإعلان عنه بكل شفافية مؤكداً أنه مستعد لان يكشف تلك المعلومات أمام الناس والجمعية العمومية مؤكدا : ولو وجدت أية أخطاء تصل لحد المحاسبة سيمضي قدماً في ذلك ولن اقول عفا الله عما سلف ".

كشف حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك، موقفه من التعامل مع خالد لطيف المرشح لمنصب أمين الصندوق بإنتخابات الفارس الأبيض حال نجاحه على حساب حسام المندوه الموجود في قائمة لبيب.

أكد الكابتن حسين لبيب أنه بالفعل يرى أن عقود اللاعبين في النادي مبالغ فيها لكن لايعني ذلك بالضرورة تخفيض قيمتها قائلاً : " لا يوجد أي تخفيض لقيمة عقود اللاعبين في حال نجاحه في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم غيرة وانتماء للقلعة البيضاء.

أبدى حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك ثقته الكاملة في تجديد تعاقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض.قائلاً : هيجدد مع نادي الزمالك لأنه يفتخر أنه بيلعب في نادي الزمالك في الأوضاع الراهنة فتوح هيمضي عشان نادي الزمالك .